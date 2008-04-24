Ющенко вже вибрав форму влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні необхідно створити систему стримувань і противаг різних гілок влади, а не говорити про перехід до парламентської чи президентської моделі правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

За словами Президента, питання про виключно ту чи іншу форму правління ставлять ті політики, які виходять із політичної доцільності.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що парламентська республіка, з одного боку, є верховенством делегованої демократії, але більшість країн століттями ішли до цієї форми правління.

Водночас, говорячи про український парламент, він зазначив: «Чи може нестабільна інституція формувати стабільний національний розвиток?»

На переконання глави держави, щоб відбулася парламентська демократія без політичної корупції і людей, які відстоюють власні інтереси, має пройти час.

Президент нагадав, що в Україні минулого року вже була загроза, коли влада могла бути сконцентрована в одних руках. «Коли мова йде про парламентську республіку, в дужках треба читати – республіка прем’єр-міністра. І в цьому є велика загроза», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зауважив, що партії в Україні ще не структуризовані, і їм складно представляти все суспільство.

Водночас Президент повідомив, що виступає за президентську модель правління.

«На моє глибоке переконання у перехідному періоді, трансформаційному періоді, ефективніше є президентська форма правління: вона здатна приймати чіткі, ефективні рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що якщо б в Україні залишилась президентська модель, держава пішла б далеко вперед.

Водночас він зауважив, що президентська модель в Україні не виправдала себе в період 1996-2000 років, тому повертатися назад теж не варто.

З огляду на це В.ЮЩЕНКО вважає, що в Україні має бути створена система балансів і противаг різних гілок влади.

«Нам треба зробити багато противаг, щоб ми не допустили ні одної, ні іншої крайності», - сказав він.