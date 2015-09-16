За добу в зоні АТО поранено двох українських військових
12:52, 16 вересня 2015Політика
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За минулу добу в зоні АТО поранено двох українських військових, загиблих немає.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, двоє було поранено", - сказав речник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців не було, двоє військових отримали поранення.
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