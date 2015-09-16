Чехія розблокувала ратифікацію асоціації Україна-ЄС, голосуватимуть завтра

Голосування заплановане на 17 вересня, передає "ЄвроПравда" із посиланням на повідомлення чеського парламенту.

Таким чином, процес ратифікації Угоди нижньою палатою чеського парламенту розблоковано.

Раніше ратифікацію, яка мала відбутися ще у травні, заблокували чеські комуністи – при цьому в день, коли мала відбутися ратифікація, до Чехії прибула українська делегація.

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Слід зазначити, що після голосування за ратифікацію Палати депутатів підпис під відповідним законом має поставити президент Чехії Мілош Земан, який відомий своїми антиукраїнськими і прокремлівськими поглядами.

Сенат Чехії ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС ще 10 грудня минулого року.

Станом на сьогодні, 16 вересня, Угоду про асоціацію України з ЄС повністю ратифікували 24 з 28 країн-членів ЄС. Ще дві країни – Бельгія і Чехія – цей процес не завершили. А Греція і Кіпр взагалі поки не ратифікували.