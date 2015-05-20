Чеські комуністи наклали вето на ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС

Про це повідомляє видання Parlamentni listy, пише Європейська правда.

Таким чином, питання розгляду ратифікації Україна-ЄС навіть не було внесене до порядку денного нижньої палати чеського парламенту.

При цьому блокування асоціації відбулося саме в той день, коли в Чехії з візитом перебував глава МЗС України Павло Клімкін.

"Вітання коаліції, яка дозволила комуністам блокувати ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. І саме в той день, коли в нас перебував з візитом глава МЗС України. Круто", - іронізує з цього приводу чеський громадський активіст Якуб Янда.

Читайте такожГлава МЗС Чехії закликав Росію "не грати в хованки"

При цьому питання внесення до порядку денного ратифікації асоціації буде підняте на наступній зустрічі нижньої палати в другій половині червня.

Варто зазначити, що глава МЗС Чехії Любомир Заоралек заявляв, що готовий переконати колег по Соціал-демократичній партії ратифікувати Угоду.