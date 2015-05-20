Чеські комуністи наклали вето на ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС
Чеські комуністи наклали вето на пропозицію ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС, питання навіть не розглянула нижня палата парламенту Чехії.
Про це повідомляє видання Parlamentni listy, пише Європейська правда.
Таким чином, питання розгляду ратифікації Україна-ЄС навіть не було внесене до порядку денного нижньої палати чеського парламенту.
При цьому блокування асоціації відбулося саме в той день, коли в Чехії з візитом перебував глава МЗС України Павло Клімкін.
"Вітання коаліції, яка дозволила комуністам блокувати ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. І саме в той день, коли в нас перебував з візитом глава МЗС України. Круто", - іронізує з цього приводу чеський громадський активіст Якуб Янда.
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При цьому питання внесення до порядку денного ратифікації асоціації буде підняте на наступній зустрічі нижньої палати в другій половині червня.
Варто зазначити, що глава МЗС Чехії Любомир Заоралек заявляв, що готовий переконати колег по Соціал-демократичній партії ратифікувати Угоду.