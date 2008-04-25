Тимошенко про жовту картку від Президента: щоб йому народ не показав червону

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політичних партнерів припинити протистояння з урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Уряд не планує воювати, ні з ким не воює, і взагалі, я вважаю, що необхідно припинити політичне протистояння в політичному середовищі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що для нормальної роботи уряду його «необхідно звільнити від тиску, від усіх незаконних рішень».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання в тому, що уряд справляється зі своїми завданнями, зокрема щодо виконання доходної частини бюджету, боротьби з корупцією та припинення корумпованої приватизації.

Голова уряду також повідомила, що не стежила за телевізійною трансляцією прес-конференції Президента України Віктора ЮЩЕНКА вчора, 24 квітня.

«Але я читала повідомлення про те, що Президент показав уряду жовту картку, не зважаючи на те, що Світовий банк дав дуже високу оцінку роботі уряду і дав висновок, що діяльність уряду є високопрофесійною і абсолютно реформаторською. Мені здається, що потрібно все зробити Президенту для того, щоб йому народ не показав червону картку», - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, причиною політичної нестабільності в Україні є незбалансована Конституція, яку квапливо прийняли 2004 року, а також боротьба між політичними партнерами.