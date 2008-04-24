Ющенко про інфляцію: це жовта картка для уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що подолати інфляцію в країні можна лише узгодженими діями влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО звернувся до уряду й парламенту із закликом здійснювати продумані, узгоджені кроки в питаннях подолання інфляції.

Він підкреслив, що сьогодні інфляція найбільше б’є по незахищеним верствам населення.

За словами Президента, для подолання інфляції сьогодні необхідна більш узгоджена робота перш за все уряду і Національного банку а також якнайшвидше ухвалення реального бюджету і відмова від застосування адміністративних важелів управління економікою.

«Мене турбує, що і попередній, і нинішній уряд забавляється обмеженнями, зокрема експорту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що необхідна фахова продумана політика, зокрема і щодо підтримки вітчизняного товаровиробника.

«Інфляція – це тест для влади, інфляція – це тест для уряду. Те, що відбувається сьогодні, – це жовта картка для уряду», – зазначив глава держави.

Крім того, Президент повторив свою позицію щодо необхідності ухвалення комплексної програми приватизації. Він зауважив, що сьогоднішні підходи в приватизації йому нагадують «розпродаж в Київському універмазі».