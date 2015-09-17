Гройсман закликав жорстко відреагувати на заяву бойовиків про проведення фейкових виборів на Донбасі

Спікер нагадав, що вчора пролунала заява "ватажка бойовиків Захарченка про намір провести на окупованій території фейкові вибори під дулом автоматів".

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Гройсман наголосив, що український парламент має відреагувати і заявити про неприпустимість проведення будь-яких виборів під "дулами автоматів". За його словами, така позиція бойовиків “може поглибити військове протистояння, що є неприпустимим”.

"Треба зобов'язати, щоб Росія виконала всі вимоги, пов'язані з виконанням Мінського протоколу", - сказав він. При цьому голова ВР наголосив, що Україна виконує всі пункти Мінських домовленостей.

Гройсман повідомив, що учора доручив комітету ВР з питань європейської інтеграції підготувати проект заяву парламенту щодо намірів терористів провести вибори. "Така заява вже підготовлена, і зараз розглядається комітетом, і я думаю, що ми сьогодні маємо її першою розглянути", - наголосив Гройсман.

Як відомо, ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили, що мають намір відповідно 18 жовтня та 1 листопада провести на контрольованих ними територіях вибори.