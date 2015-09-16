У ЄС заявляють, що проведення виборів самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" підірве мирний процес

Керівник підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої служби ЄС Дірк Шубель (Dirk Schuebel) заявляє, що ЄС не визнає місцевих виборів, призначених самопроголошеними «ЛНР» та «ДНР», а самі вибори назвав такими, що підірвуть мирний процес.

Про це він заявив у середу в Брюсселі під час засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС, який відбулося в Європейському парламенті, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Проведення місцевих виборів на території, яка утримується сепаратистами на сході України, не у відповідності до українського законодавства і не у відповідності до стандартів ОБСЄ та без спостереження за ними Офісу демократичних інституцій за демократію (ОДІД) ОБСЄ буде протирічити Мінським домовленостям і серйозно підірве мирний процес", - констатував Шубель.

Він запевнив, що ЄС такі вибори не визнає.

"Ми пильно відслідковуємо розвиток подій у цьому відношенні», - зазначив Шубель.