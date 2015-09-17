Яценюк і члени уряду прибули до сесійної зали Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час Яценюк виступає перед депутатами, закликаючи ухвалити законопроекти, які стосуються реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні розгляне зміни до бюджету на 2015 рік щодо підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.