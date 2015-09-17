Рада розгляне підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати (наживо)

Також парламент розгляне сьогодні пакет законопроектів щодо реструктуризації державного та гарантованого державою зовнішнього боргу.

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До пакету входить 4 законопроекти, які стосуються змін до Бюджетного кодексу, до закону "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно державних деривативів, зміни до Податкового кодексу та проект постанови про забезпечення фінансової стабілізації в рамках виконання програми Міжнародного валютного фонду.

Крім того, ВР планує визначитися з кандидатурами до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та щодо кандидатур до складу конкурсної комісії з відбору на зайняття посад членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також парламент розгляне низку законопроектів, які стосуються боротьби з корупцією.

Також передбачається розгляд змін до бюджету щодо забезпечення функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, планується розгляд законопроекту в другому читанні, який стосується протидії політичній корупції, тобто запровадження фінансування політичних партій з бюджету та контролю за коштами партій під час виборчих кампаній.