Ющенко покликав до себе свою партію?

У п`ятницю у Секретаріаті Президента триває зустріч президента Віктора Ющенка з президією партії НСНУ.

Як повідомляють джерела Української правдив партії, зустріч розпочалася приблизно дві години тому.

За словами співрозмовника, на зустрічі обговорюються "поточні питання".

"Обговорюються поточні питання. оскільки президія партії зустрічається зі своїм почесним головою", - сказав він.