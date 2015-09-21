Президент: при проведенні виборів за законами України на окупованому Донбасі переселенці повинні мати змогу голосувати

Про це президент сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Глава держави заявив, що необхідно забезпечити усі демократичні інституції і повернення державного суверенітету України над територіями, які зараз перебувають під російською окупацією, а також провести на тих територіях вибори за українським законодавством з дотриманням усіх процедур Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Говорячи про вимоги ОБСЄ, президент сказав, "що там немає бути озброєних людей... Там має бути дозволена демократична агітація, діяльність українських партій, діяльність виборчих комісій, діяльність українських ЗМІ".

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Президент запевнив, що Україна не пропонуватиме жодного іншого варіанту.

"Ті тимчасово переміщені особи, які зараз не на Донбасі, але які є проукраїнськими, їм треба забезпечити можливість голосування, і це зараз не враховується в українському законі. Ми маємо передбачити ці особливості, бо якщо ми виведемо ці голоси, то волевиявлення громадян, які живуть на Донбасі, на українському Донбасі буде викривлено, і я не можу цього допустити", - заявив Порошенко.

Глава держави сказав, що жодного тиску на українську сторону у питанні проведення виборів не існує.

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"Не існує іншої моделі у демократичній країні, ніж обрати тих, хто представляє волю, тих, хто живе на Донбасі, українських громадян. Діючих ватажків терористичних "ДНР" і "ЛНР" ми представниками громадян Донбасу не вважаємо", - заявив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна розробляє з міжнародними партнерами подальший план дій у разі проведення бойовиками незаконних виборів на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.