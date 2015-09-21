В Україні до кінця року буде 10 тисяч патрульних поліцейських - Аваков

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це він сказав сьогодні під час церемонії відкриття пункту прийому анкет кандидатів до нової патрульної поліції м. Черкаси.

Аваков підкреслив, що до кінця березня наступного року підрозділи патрульної поліції мають запрацювати в усіх містах держави.

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Глава МВС зазначив, що на початок минулого року в Україні було 170 тис. міліціонерів, а зараз буде 152 тис. працівників Національної поліції. Крім того, кількість патрульних поліцейських до кінця року становитиме 10 тис. осіб.

"Я вважаю, що до березня по всій країні буде працювати патрульна поліція в усіх містах. І до цього моменту почнуть іти наступні: дорожня поліція, яка замінятиме ДАІ, замість дільничних будуть нові поліцейські, нова кримінальна служба, нові слідчі", – підкреслив Аваков.