Експерт назвав причину, через яку в Кремлі застосовують ядерний шантаж проти НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді експерта Майдану закордонних справ Олексія Куроп’ятника на тему: «Ескалація ядерного протистояння США та Росії у контексті російсько-української війни», що була презентована сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Загроза застосування тактичної ядерної зброї проти НАТО показала, що РФ серйозно занепокоєна тим, що країни НАТО можуть надати Збройним силам України сучасні засоби ведення війни, у тому числі не стільки летальні, скільки нелетальні, зокрема, засобів управління вогнем, закритого зв’язку, ведення логістики та тактичної розвідки», - йдеться в доповіді.

За словами доповідача, перехід до ядерного шантажу Росії – це пошук політичних гарантій від Заходу для свого права творити свавілля у внутрішній політиці та в країнах «сфери впливу» на пострадянському просторі.

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«Ядерний шантаж з боку РФ слід розглядати як прояв того, що російська сторона з позиції натовпо-елітарної картини світу розглядає війну в Україні виключно як результат ескалації залаштункової конфронтації між США/НАТО та РФ через невдачу інтеграції Росії в євроатлантичну систему безпеки», - зазначають в Майдані закордонних справ.

«В цій моделі світогляду народ України не розглядається як свідомий суб’єкт політичного процесу, новий уряд України розглядається як пішак між ядерними супердержавами. Це не означає для України потребу відновити свій ядерний статус, проте свідчить про неможливість навіть у середній перспективі забезпечити свою національну безпеку у позаблоковому статусі», - вважає Куроп’ятник.

«Однак навіть зараз, коли реальні перспективи вступу України в НАТО та ЄС не проглядаються, політична еліта нашої держави має створити та презентувати народу реалістичну модель побудови у середній перспективі нової «неєвропейської» (в сенсі формального членства ЄС та НАТО) модернізованої України західного зразка», - додає він.

Також у доповіді зазначається, що «скандал навколо вірогідного розміщення тактичної ядерної зброї РФ в анексованому Криму та реакція на нього на Заході вказує на те, що, попри усі сподівання, керівництво РФ так і не відчуває себе достатньо впевнено щодо нового статусу півострова через півтора року після анексії».