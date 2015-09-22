НАТО є ключовою системою безпеки для всього вільного світу - Яценюк
17:26, 22 вересня 2015Політика
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НАТО на сьогоднішній день є ключовою системою безпеки для 28 країн-членів Альянсу і для всього вільного світу.
Reuters
Про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час спільної заяви для преси з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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"На наше переконання, Альянс є сьогодні ключовою системою безпеки для 28 країн-членів Альянсу і для всього вільного світу", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Глава уряду також зазначив, що Україна зараз перебуває на передовій захисту європейських цінностей, захисту миру і стабільності в Європі.
Він висловив переконання, що спільними зусиллями з Альянсом Україна відновить свою територіальну цілісність.
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