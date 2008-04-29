Турчинову вдалося проїхати з одного району Києва до іншого за 10 хвилин

Перша ділянка окружної залізниці від Дарниці до Борщагівки може бути запущена вже в серпні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України, кандидат у мери Києва Олександр ТУРЧИНОВ після сьогоднішньої ознайомлювальної поїздки в спецпотягу начальника Південно-Західної залізниці по окружній залізниці навколо Києва.

О.ТУРЧИНОВ заявив, що використання цієї залізниці для перевезення пасажирів електричками (зараз дорога використовується для службового користування – УНІАН) дасть змогу істотно вирішити транспортну проблему в столиці.

Довжина дороги становить 42 км, і О.ТУРЧИНОВ зазначив, що сьогодні особисто переконався в тому, що її використання може значно скоротити час переїзду з одного району столиці в іншій.

«Дорога проходить практично по всіх районах. І якщо на автомобілі на проїзд з одного району в іншій у деяких випадках треба витратити півгодини, то ви сьогодні бачили, залізницею для цього потрібно 10 хвилин».

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що для повної реалізації проекту необхідно провести роботу з облаштування зупинок і налагодити відповідну транспортну схему.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що вартість проїзду по всій лінії залізниці може коштувати приблизно 1 грн.

Він підкреслив, що на сьогодні міська адміністрація не демонструє активної роботи по введенню цього проекту в дію.

Як повідомив журналістам директор Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПИШИН, вартість реалізації проекту може скласти близько 300 млн. грн.