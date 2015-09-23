ОБСЄ не бачить підготовки до фейкових виборів у "ДНР" і "ЛНР"

10:51, 23 вересня 2015
Політика
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Представник моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Боцюрків заявив, що місія не спостерігає підготовки до оголошених бойовиками на 18 жовтня "місцевих виборів".

УНИАН

Про це повідомляє hromadske.tv

"Я не бачив ніякої підготовки на територіях, підконтрольних повстанцям", – заявив Боцюрків.

Також він розповів, що на окупованих територіях спостерігаються "певні ознаки інституціоналізації", створення квазідержавних утворень. Зокрема, він зазначив введення рубля як основної валюти, появу в російських школах підручників і зростання товарів з Росії на місцевих ринках.

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Також Боцюрків підкреслив, що кілька звітів моніторингової місії були присвячені проблемам бізнесу, який бойовики змушують перереєструватися "за своїми правилами".

У вівторок, 22 вересня, у Мінську спецпредставник ОБСЄ у тристоронньій контактній групі Мартін Сайдик заявив, що місцеві вибори на Донбасі, які збираються провести бойовики, суперечать Мінським домовленостями.

Увечері 22 вересня представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявляв, що бойовики висунули ультиматум, що зриває весь мінський процес.

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