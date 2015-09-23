ОБСЄ не бачить підготовки до фейкових виборів у "ДНР" і "ЛНР"

Про це повідомляє hromadske.tv

"Я не бачив ніякої підготовки на територіях, підконтрольних повстанцям", – заявив Боцюрків.

Також він розповів, що на окупованих територіях спостерігаються "певні ознаки інституціоналізації", створення квазідержавних утворень. Зокрема, він зазначив введення рубля як основної валюти, появу в російських школах підручників і зростання товарів з Росії на місцевих ринках.

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Також Боцюрків підкреслив, що кілька звітів моніторингової місії були присвячені проблемам бізнесу, який бойовики змушують перереєструватися "за своїми правилами".

У вівторок, 22 вересня, у Мінську спецпредставник ОБСЄ у тристоронньій контактній групі Мартін Сайдик заявив, що місцеві вибори на Донбасі, які збираються провести бойовики, суперечать Мінським домовленостями.

Увечері 22 вересня представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявляв, що бойовики висунули ультиматум, що зриває весь мінський процес.