ОБСЄ не бачить підготовки до фейкових виборів у "ДНР" і "ЛНР"
Представник моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Боцюрків заявив, що місія не спостерігає підготовки до оголошених бойовиками на 18 жовтня "місцевих виборів".
Про це повідомляє hromadske.tv
"Я не бачив ніякої підготовки на територіях, підконтрольних повстанцям", – заявив Боцюрків.
Також він розповів, що на окупованих територіях спостерігаються "певні ознаки інституціоналізації", створення квазідержавних утворень. Зокрема, він зазначив введення рубля як основної валюти, появу в російських школах підручників і зростання товарів з Росії на місцевих ринках.
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Також Боцюрків підкреслив, що кілька звітів моніторингової місії були присвячені проблемам бізнесу, який бойовики змушують перереєструватися "за своїми правилами".
У вівторок, 22 вересня, у Мінську спецпредставник ОБСЄ у тристоронньій контактній групі Мартін Сайдик заявив, що місцеві вибори на Донбасі, які збираються провести бойовики, суперечать Мінським домовленостями.
Увечері 22 вересня представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявляв, що бойовики висунули ультиматум, що зриває весь мінський процес.