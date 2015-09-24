Придніпровську ТЕС швидше вкрали, ніж об'єктивно приватизували - депутат

Про це заявив народний депутат України Ігор Луценко під час візиту на ТЕС в рамках виїзного засідання спеціальної парламентської комісії з питань приватизації, яке відбулося в Дніпропетровську.

- З економічної точки зору продаж Придніпровської ТЕС був радше злодійством, ніж об'єктивною приватизацією. З цього випливає все, що відбувається сьогодні з підприємством. Соціальні та технічні умови, які брав на себе інвестор, сьогодні не виконуються, - заявив народний депутат.

За словами Луценка сьогодні генпрокуратурою проводиться робота, спрямована на те, щоб переглянути умови договору продажу ТЕС, або взагалі скасувати його.

- Очевидно, що якщо конкурс відбувся з одним учасником, то це не була ринкова приватизація, а приватизація конкретно під Ріната Ахметова і його структуру ДТЕК, - переконаний політик.

За словами Ігоря Луценка, йому незрозуміло, чому на підприємстві немає достатньої кількості вугілля.

- У інвестора було достатньо часу, щоб оптимізувати процедуру закупівлі вугілля, - розповів народний депутат.

У компанії ДТЕК пояснили, що вугілля імпортне і на 10-15% дорожче внутрішнього. Сьогодні у компанії збиток 2 млрд гривень, а графік міністерства жорсткий і не враховує реалій.

У повних обсягах сьогодні ДТЕК не може забезпечити Придніпровську ТЕС вугіллям. Але, за словами голови спеціальної парламентської комісії з питань приватизації, лідера політичної партії «УКРОП» Бориса Філатова, компанія ДТЕК, яка є власником Придніпровської ТЕС відкрито порушує закон.

- Приведення як виправдання відсутність запасів вугілля не витримує критики. Згідно з законом України «Про теплоенергетику», компанія зобов'язана підтримувати необхідні для безперебійної роботи запаси вугілля. І у команди Ахметова-Вілкула є можливості поповнення цього запасу, - розповів Борис Філатов.

Нагадаємо, Придніпровська ТЕС була продана в 2011 році, коли областю керував Олександр Вілкул, компанії ДТЕК, що належить Рінату Ахметов. Сьогодні, фактично через Вілкула та Ахметова, у третини жителів Дніпропетровська відсутня гаряча вода.