БЮТ оскаржить у суді реєстрацію ”клона”

Блок Юлії Тимошенко звернеться до суду у зв’язку з реєстрацією Київським тервиборчкомом клону БЮТ на виборах до Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив кандидат на посаду мера Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

«На жаль, брудні технології – це те, що використовували і продовжують використовувати проти нашої політичної сили, розуміючи, що нічого іншого вони не можуть протиставити», - сказав він.

«Також це є свідченням того, що сьогодні Київська територіальна виборча комісія повністю підконтрольна міській владі, зокрема команді ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які не нехтують такими брудними технологіями», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Київська міська територіальна виборча комісія прийняла до уваги заяву блоку «Київський прорив» про зміну назви. У цьому документі блок повідомляє, що 25 квітня продовжилась робота міжпартійної конференції блоку «Київський прорив», на якій прийнято рішення про зміну назви блоку на «Блок Тимошенко – Київський прорив».