Бютівці написали заяву про готовність скласти депутатські повноваження

Майже усі члени фракції БЮТ (у цій фракції 125 депутатів) підписались під заявою про готовність скласти з себе депутатські повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритому засіданні фракції її лідер Юлія ТИМОШЕНКО зачитала заяву про волевиявлення депутатів фракції БЮТ.

У документі підкреслюється, що депутати готові скласти свої повноваження для того, щоб Президент України мав додаткові підстави для розпуску Верховної Ради. Депутати закликають своїх політичних побратимів із фракції «Наша Україна» і Президента України об’єднатися навколо цієї акції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що 125 депутатів для визнання парламенту неповноважним недостатньо, тому БЮТ закликає «Нашу Україну» приєднатись.

При цьому вона нагадала, що після збору заяв не менш як 151 народного депутата Президент України на підставі статей 102 та 77 Конституції України зобов’язаний своїм указом оголосити дострокові парламентські вибори.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні так звана більшість лякає, що для підтвердження позбавлення депутатських повноважень необхідно 226 голосів парламентаріїв, тому БЮТ пропонує піти за процедурою, передбаченою ч. 6 статті 81 Конституції України. За цим положенням, при добровільному виході депутата із фракції він позбавляється своїх повноважень на підставі рішення керівного органу політичної сили, яка формувала фракцію, і для цього не потрібно голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО поіменно звернулась до усіх членів своєї фракції: чи готові вони підписатись під оприлюдненою заявою, і вони відповіли ствердно. Депутат Інга ВЕРШИНІНА сказала, що поки не підписала цей документ, але готова це зробити після внесення до заяви редакційних правок.

Також лідер БЮТ зауважила, що під документом підписались і відсутні сьогодні на засіданні фракції депутати: вони зробили це перед від’їздом у відрядження.

Таким чином, сказала вона, усі 125 підписів депутатів від БЮТ будуть стояти під заявою.