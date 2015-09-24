Ложкін заявляє, що йому нічого невідомо про кримінальну справу

Про це глава Адміністрації президента України Борис Ложкін сказав в коментарі ЛІГА.net, коментуючи заяву депутата з фракції БПП Сергія Лещенка про те, що в Австрії главу АП перевіряють по справі про відмивання грошей.

"Правоохоронні органи жодної з країн світу ніколи не зверталися до мене з якимись претензіями. У разі надходження відповідних запитів, для мене не є проблемою надати вичерпну інформацію", - заявив глава АП.

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Він також зазначив, що, будучи довгий час бізнесменом, а останні 15 місяців працюючи на державній службі, "діяв, діє і має намір діяти прозоро і відкрито, у повній відповідності із законодавством".

Як відомо, раніше депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що Австрія нібито направила в Генпрокуратуру України запит про правову допомогу в розслідуванні, що проводиться Віднем щодо транзакцій, здійснених Ложкіним.