У Хмельницькому виборча комісія вже зареєструвала 8 кандидатів у мери міста

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник голови комісії Віталій Швед.

За його даними, зареєстровано 6 самовисуванців: гендиректор ТОВ «Лемма» (Київ) Валентин Полозюк, пенсіонер Степан Зайцев, місцевий забудовник Валентина Немерюк (Бевза), лікар Олександр Підмурняк, Іван Бондар, громадський активіст Микола Кулик і двоє кандидатів від партій: Юрій Самолюк від «Об’єднання «Самопоміч» і Олег Лукашук від ВО “Батьківщина”.

Крім цього, міська ТВК зареєструвала виборчі списки кандидатів у депутати Хмельницької міської ради від “Самопомочі” (42 особи) і партії «Єдиний центр» (33 особи).