Сьогодні президент України святкує 50-річчя

Сьогодні, 26 вересня, президент України Петро Порошенко святкує ювілей - йому виповнюється 50 років.

З нагоди свята на сторінці президента в Facebook і Twitter з'явилося відповідне повідомлення.

"Двічі по 25!" - написав президент у соцмережі.

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Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року в місті Болград Одеської області. Пізніше навчався на факультеті міжнародних відносин університету Шевченка. З 1998 року обраний народним депутатом. У той же час, Порошенко став наймолодшим президентом України.

З цієї нагоди дружина президента Марина Порошенко оголосила флешмоб. Вона записала відеозвернення, в якому пообіцяла передати на благодійні цілі по гривні за кожне привітання глави держави з ювілеєм в соцмережах, а також за кожен лайк, шейр, ретвіт чи коментар.