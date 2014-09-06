Марина Порошенко підтвердила, що її син воює в зоні АТО

Проте далі коментувати цю інформацію вона відмовилася, передає ТСН.

Перша леді наголосила, що зараз підтримує дружину сина, свою невістку Юлію Алиханову, у якої підростає маленький син.

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За словами пані Порошенко, вона обожнює малюка і кожну вільну хвилину приділяє йому.