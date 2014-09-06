Марина Порошенко підтвердила, що її син воює в зоні АТО
00:53, 06 вересня 2014Політика
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Дружина президента України Марина Порошенко, яка у червні відвідала дітей та родини переселенців зі Сходу, підтвердила "Світському життю", що її старший син Олексій дійсно воює у зоні АТО
Марина Порошенко підтвердила, що її син воює в зоні АТО / Фото: rian.com.ua
Проте далі коментувати цю інформацію вона відмовилася, передає ТСН.
Перша леді наголосила, що зараз підтримує дружину сина, свою невістку Юлію Алиханову, у якої підростає маленький син.
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За словами пані Порошенко, вона обожнює малюка і кожну вільну хвилину приділяє йому.
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