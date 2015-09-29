Прем'єр Польщі: не вірю, що ЄС "розміняє" Україну на допомогу Росії в Сирії

Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Ева Копач, передає Польське радіо. "Путін намагається використати ситуацію в Сирії та біженців, які масово напливають до Європи у протистоянні за Україну", - вважає польський прем’єр.

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Глава уряду не вірить, що Євросоюз зможе "розміняти" Україну і визнати анексію Криму взамін за допомогу Росії у конфлікті в Сирії. На її думку, Владімір Путін використовує ситуацію із потоком мігрантів і як дуже вправний політик буде намагатися своїми політичними "хитрощами" показати, що в Сирії багато залежить від нього.

Тому, як сказала прем’єр в інтерв'ю телеканалу TVPInfo, важливою була позиція Польщі у питанні мігрантів і те, що країна не стала епіцентром тривалих поділів в ЄС. "Нині ми не можемо бути ізольовані в ЄС, чого б напевно хотів Путін, а з іншого боку – мати за спиною зі східного боку тих, хто не бажає нам добра", - зазначила Ева Копач.

Прем’єр Польщі заявила, що саме тверда позиція Польщі під час сесії Європейської ради сприяла тому, що, зокрема, був визначений конкретний термін – 30 листопада, коли мають бути створені тимчасові центри для мігрантів, де їх реєструватимуть та відділятимуть біженців від економічних мігрантів.