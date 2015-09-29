Юрій Єхануров обраний кандидатом у мери Києва від партії "Відродження"

Відповідне рішення було затверджено під час конференції Київської міської організації політичної партії “Відродження”, що відбулась у столиці у вівторок, передає прес-служба партії.

“Юрій Іванович Єхануров десятки років працював у структурах “Київміськбуду”, він знає місто, кожну його будівлю. На посаді Прем’єр-міністра він забезпечив колосальне зростання економіки, дав країні потужний поштовх до розвитку та руху вперед. Сьогодні Єхануров знає, як гарантувати Києву мир, безпеку, порядок і, що головне, як відродити наше місто після десятків років недолугого управління. Ми впевнено підтримуємо цього кандидата і скоро побачимо справжній розквіт нашої столиці. Юрій Єхануров – більше ніж мер”,- заявив голова політичної партії “Відродження” Віктор Бондар.

Читайте такожЕксперти прогнозують інтригу на виборах мера Києва

У свою чергу Юрій Єхануров подякував присутнім за підтримку і надану підтримку.

“Свого часу я вважав, що треба розмежовувати справи і політику. Але згодом зрозумів – якщо ти не цікавишся політикою, вона врешті-решт займеться тобою. Коли я завітав на з’їзд “Відродження”, то побачив тут людей, з якими плідно працював все життя. Це люди, які зробили себе самі, керували і успішно керують великими колективами. Сьогодні саме підприємці і бізнес в першу чергу зацікавлені у встановленні в Україні миру, стабільності, подоланні корупції. Тільки за цих умов вони отримають змогу нормально працювати. І ми допоможемо нашим підприємцям, тим, хто рухає українську економіку вперед, це зробити”, – сказав під час конференції Юрій Єхануров.

Під час конференції також було затверджено список з 81 кандидата від партії “Відродження” на виборах до міської ради Києва.

Юрій Єхануров – український політик, державний діяч, у 2005-2006 роках обіймав посаду Прем’єр-міністра України, народний депутат України 3-го, 4-го й 5-го скликань. З 2009 по 2010 роки був першим заступником Глави Секретаріату Президента України, з грудня 2007 по червень 2009 – Міністром оборони України.