Партія "Відродження" визначила кандидатів до Миколаєвської, Черкаської та Сумської обласних рад

Так, в Миколаєві списки до міської та обласної ради очолить народний депутат Артем Ільюк. Відповідне рішення затвердили під час конференцій місцевих організацій партії «Відродження» у Миколаєві.

Кандидатом на посаду міського голови Миколаєва від цієї політичної сили був обраний Віталій Воронов, нині він є депутатом міської ради.

Участь в конференціях в Миколаєві прийняв лідер партії «Відродження» Віктор Бондар. За його словами, команда «Відродження» має показати високі результати виборів не тільки в Миколаєві, а й по всій Україні. А також заявив, що своєю глобальною метою в майбутньому партія бачить формування нового складу Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

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«Я сподіваюсь, що ця команда буде набирати оберти, і ми разом із вами будемо формувати наступний парламент, наступний уряд, і будемо приймати рішення, як реально жити. Тому що сьогодні суспільству вже набридла демагогія, яку ми чуємо від уряду, набридла Верховна Рада, в якій більшість народних депутатів - це люди, які окрім скандалів та шоу більше нічого робити не вміють. Рано чи пізно цей парламент потрібно розганяти. До Верховної Ради мають прийти молоді люди, професіонали, із гарною освітою, із сучасними підходами і поглядами на життя», - сказав лідер партії «Відродження».

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За результатом конференції обласної організації партії «Відродження» в Харкові було прийнято рішення, що списки до Обласної ради Харківської області також очолить діючий міський голова Геннадій Кернес. Нагадаємо, 25 вересня, Геннадій Кернес був зареєстрований як кандидат на посаду мера Харкова. Крім того він очолить список партії на виборах до міської ради.

В Черкасах лідером списку від партії «Відродження» на виборах до Обласної ради був обраний народний депутат Антон Яценко.

“Завдання партії “Відродження” на місцевих виборах на Черкащині – набрати не менше половини депутатських мандатів у Черкаській обласній раді. Як депутат я отримав чимало звернень від черкащан взяти на себе відповідальність за регіон і йти першим у списку партії у області. Адже мені вдалося вирішити чимало місцевих проблем мого 200-го округу. Наприклад, забезпечити в Умані, Христинівці та Монастирищі цілодобове водопостачання, газопостачання в селах округу, відкрити безкоштовний медичний центр в Христинівці та встановити вуличне освітлення по всьому округу. Впевнений, мені під силу вирішувати багато подібних проблем і на рівні області. У разі, якщо партія “Відродження” отримає більшість в обласній раді, я готовий створити коаліцію і очолити обласну раду”, – заявив Антон Яценко під час конференції.

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Виборчий список парії «Відродження» до Сумської обласної ради очолив екс-губернатор області Юрій Чмирь. Відповідне рішення делегати обласної конференції партії «Відродження» у Сумах підтримали одноголосно.