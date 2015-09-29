Ми зупинили російську армію, але в будь-який момент конфлікт може розвинутися - Порошенко

Про це він сказав в інтерв’ю американській газеті Washington Post, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко наголосив на важливості тісної координації дій з країнами-партнерами та збереження єдності та солідарності всього цивілізованого демократичного світу з Україною. Говорячи до американської аудиторії, він зазначив: «Ви повинні зрозуміти, що існує дуже небезпечний конфлікт у центрі Європи за участю тисяч російських військовослужбовців. Ми робимо все можливе, щоб заблокувати Путіну політичну і фінансову підтримку. Ми зупинили російську армію. Але ми розуміємо, що в будь-який момент конфлікт може розвиватися», - сказав президент України.

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Він відзначив, що, допомагаючи Україні, Америка робить інвестиції у власну безпеку. "Кожен американець повинен це розуміти. Коли справа доходить до військового співробітництва - це інвестиції в національну безпеку США. Те саме стосується Європи. Глобальна безпека не може бути побудована без ефективної координації протидії агресії», - підкреслив Порошенко.

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Говорячи про військову допомогу, президент зазначив, що Україні потрібне захисне озброєння, яке підвищить обороноздатність українських Збройних сил. Мова йде про радари протибатарейної боротьби, безпілотні літальні апарати та захищені системи зв’язку.