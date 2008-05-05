Партія регіонів не підтримає другий термін Ющенка

11:59, 05 травня 2008
Політика
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У Лукаш сумнівів немає

Партія регіонів не підтримає ідею другого президентського терміну Віктора Ющенка. Про це в інтерв`ю «Главреду» сказала заступник лідера Партії регіонів Олена Лукаш.

Вона відзначила, що у ПР один кандидат в Президенти – Віктор Янукович. «Звичайно, передвиборчий процес ще не почався і формально немає можливості прийняти рішення, але те, що кандидатом від ПР буде саме Віктор Янукович поза сумнівами», - наголосила Лукаш.

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