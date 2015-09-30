Голові київської "Свободи" вручили повістку на допит

Голові київської "Свободи", керівникові Центрального виборчого штабу Андрієві Мохнику вручили повістку на допит на 7 жовтня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок.

Він також зазначив, що голову волинської "Свободи" Анатолія Вітіва допитали і викликатимуть ще.

Водночас, за інформацією Тягнибока, допити одеських "свободівців" Костянтина Васильця, Гліба Громова і Олександра Станкова перенесли на завтра.

Читайте також"Будемо просити друзів партії допомогти": Швайка заявив, що у нього немає 1,2 мільйона на заставу

Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати Верховну Раду, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Всього загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про зіткнення біля ВР викликало на допит голову ВО "Свобода" Тягнибока, а також членів "Свободи" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.