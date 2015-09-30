В Дніпропетровську кандидатам від партії "Відродження" відмовляють в реєстрації

Також відмовлено в реєстрації й кандидату на посаду мера Дніпропетровська від партії «Відродження» Анатолію Крупському.

Натомість Дніпропетровська міська виборча комісія зареєструвала «клона» кандидата в мери Дніпропетровська Крупського, який родом з Харківської області, передає прес-служба партії.

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Сам Анатолій Крупський назвав дану ситуацію яскравою демонстрацією застосування адміністративного ресурсу та використання «брудних» технологій.

«Ми бачимо застосування адміністративного ресурсу, тиск на членів ТВК внаслідок якого ми маємо двійників по кандидатах в мери, по лідерах нашої партії і навіть партію-двійника. Це говорить про те, що використовуються брудні технології. Склад нашої команди ймовірно, викликає невдоволення діючої влади, вони бачать в нас конкурентів. Але ми будемо працювати за законом і перемога буде за нами»,- заявив Анатолій Крупський.

Також він відзначив, що «Відродження» оскаржить дане рішення ТВК в суді.

Штаб Дніпропетровської обласної організації партії «Відродження» припускає, що дане рішення та відмова в реєстрації кандидатам від політичної сили – наслідок змови між партіями «Блок Петра Порошенка-Солідарність» та «Опозиційний блок», представники яких головують в ТВК в Дніпропетровську та Новомосковську.

Відомо, що 29 вересня було повністю відмовлено в реєстрації списку кандидатів у депутати Новомосковської міської ради та кандидату на посаду мера Новомосковська Сергія Мороза.

Крім цього, у Дніпропетровській області подала документи на реєстрацію партія-клон «Всеукраїнське об’єднання «Відродження України», де головою є також клон-однофамілець Куцін, як і в справжній партії «Відродження».

Фейковий Куцін родом з Тернопольської області.

Справжній Володимир Семенович Куцін – генеральний директор ПАТ «Нікопольський завод феросплавів».