Кандидатів у мери Києва пустять на телеекрани на три хвилини

Виступити кандидатів на посаду мера столиці, а також представників політичних сил і виборчих блоків, що заявили про свою участь у позачергових виборах у місті, у прямому ефірі на ТРК “Київ” транслюватимуться з 7 по 21 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому Київською міською територіальною виборчою комісією додатку від 3 травня до постанови про надання ефірного часу суб’єктам виборчого процесу для проведення агітації та ознайомлення з своїми виборчими програмами. Трансляцій не буде у вихідні та святкові дні.

Згідно з документом, кожний з виступаючих матиме близько трьох хвилин прямого ефірного часу. Розпочинатиметься трансляція виступів о 22.15 і закінчуватиметься близько 23.00, тобто передбачено, що до киян зможуть звернутися 11-12 учасників виборчого процесу протягом кожного вечора.

Відкриє низку телезвернень 7 травня Блок Леоніда Черновецького. Кандидат на посаду мера столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ він виступить 19 травня о 22.21.

7 травня також запланований виступ Віталія КЛИЧКА – о 22.36.

Кандидат у мери від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ має виступити перед киянами 13 травня о 22.33.

15 травня перед жителями столиці виступить екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО - о 22.39.

На 16 травня запланований виступ кандидата на посаду столичного голови від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – на 22.36.

Самовисуванцю Миколі КАТЕРИНЧУКУ визначено ефірний час 21 травня о 22.36.

Завершить трансляцію прямих виступів учасників перегонів кандидат у мери Віктор ПИЛИПИШИН 21 травня о 22.48.

Як повідомляв УНІАН, всього для участі у дострокових виборах до Київради, що відбудуться 25 травня, зареєстровано 37 партій і блоків, для участі у виборах Київського міського голови – 78 кандидатів. Жеребкування щодо надання ефірного часу суб’єктам виборчого процесу відбулося 24 квітня.