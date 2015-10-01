Раді пропонують схвалити повну блокаду тимчасово окупованих територій України

14:03, 01 жовтня 2015
Політика
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Народний депутат від "Радикальної партії" Дмитро Лінько зареєстрував у Верховній Раді проект Закону про повну блокаду тимчасово окупованих територій України (щодо припинення залізничного, автовантажного та автобусного сполучення) (№3192).

УНИАН

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Зазначається, що метою законопроекту є недопущення контрабанди, постачання наркотиків та зброї, посилення контролю та убезпечення громадян від проникнення диверсійних груп.

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Законопроектом встановлюється заборона на залізничне, автовантажне та автобусне сполучення з тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Водночас, дія Закону не поширюється на рух легкових автомобілів та вантажів (товарів) з гуманітарною допомогою, які ввозяться на територію виключно під контролем спеціально делегованих представників ОБСЄ або за участю представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного півмісяця.

Крім того, згідно із законопроектом, забороняється укладання правочинів з фізичними/юридичними особами, які провадять підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей.

Порушення встановленої заборони фізичними/юридичними особами, які провадять підприємницьку діяльність на території України, призведе до застосування до них штрафних санкцій у розмірі від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Серед іншого, встановлюється, що у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації або після повного звільнення від окупантів та відновлення контролю над окупованими територіями АР Крим, Донецької та Луганської областей, блокада може бути знята, а транспортне сполучення відновлено повністю або частково.

Рішення про зняття блокади та відновлення транспортного сполучення приймає Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ).

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