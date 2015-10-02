Децентралізація, яку нам пропонують, це тільки слова – Корбан

«Ніякої децентралізації немає. А та, яку нам пропонують, — це слова», – сказав Корбан в інтерв'ю журналу «Український тиждень».

Політик пояснив, що проблема децентралізації не тільки в запровадженні інституту префектів. «Вона (проблема. – Ред.) конституційного характеру: присвоєння повноважень президентом. Не може одна людина приймати рішення про розпуск місцевих рад», – вважає він.

Другою проблемою процесу децентралізації, на думку Геннадія Корбана, є те, що вона не передбачає розширення повноваження та фінансових можливостей громад. «За словом «децентралізація» нічого немає. Хоча повинні бути гроші й повноваження. Щоб делегувати бодай щось із цього, потрібно ліквідувати Казначейство. І домовитися з кожним регіоном про норму доходу, яку він залишає собі, та про гроші, які віддаватиме до центру на державні проекти», – заявив він.