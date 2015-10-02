У Парижі за зачиненими дверима відбулася зустріч Олланда і Путіна

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«В Єлисейському палаці відбулася зустріч Путіна з Олландом», - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбувалася за зачиненими дверима. З російської сторони в ній взяли участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, заступник керівника адміністрації президента – прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, після зустрічі Олланда і Путіна, як очікується, паралельно відбудуться зустрічі Олланда з президентом України Петром Порошенком і канцлера Німеччини Ангели Меркель з Путіним.

Після цього почнеться безпосередньо саміт «нормандської четвірки». Поки що не відомо, скільки часу він триватиме.