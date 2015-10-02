У Парижі пройде зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд під час телефонної розмови узгодили позиції напередодні зустрічі.

Читайте також"Нормандська четвірка" повинна запитати у Путіна, навіщо він дав команду провести фейкові вибори – Москаль

Предметом переговорів є проведення місцевих виборів у контрольованих сепаратистами районах сходу України, забезпечення доступу для міжнародних спостерігачів, відведення озброєнь від лінії розмежування.

"Ми далекі від розв’язання (конфлікту – ред.), але є елементи, які підвищують нашу впевненість, що криза може бути подолана, і найголовніше, що зараз немає обстрілів", – сказав 1 жовтня президент Росії Володимир Путін.

Як заявили в адміністрації президента України, Петро Порошенко 2 жовтня в Парижі порушить перед Росією питання скасування "виборів" сепаратистів на Донбасі, також обговорюватимуться домовленості щодо відведення у зоні конфлікту на сході України зброї калібром менш ніж 100 міліметрів і питання доступу в окуповані райони міжнародних гуманітарних організацій.

Від 1 вересня інтенсивність бойових дій на Донбасі значно зменшилася, 2 жовтня всі сторони конфлікту засвідчили повне припинення обстрілів.