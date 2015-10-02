Порошенко потиснув Путіну руку на зустрічі у Парижі (відео)

18:46, 02 жовтня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко під час зустрічі у Парижі потиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Порошенко и Путин жмут руки / скриншот

Відповідне відео з'явилося в "Инстаграмі" французького президента Франсуа Олланда.

На запису видно, що обох політиків до рукостискання спонукала німецький канцлер Ангела Меркель, яка взяла їх за руки.

Nous discutons actuellement avec Angela Merkel, Vladimir Poutine Petro et Porochenko de la situation en Ukraine

Відео опубліковано Francois Hollande (@fhollande)

Під час цього привітання Путін посміхався, лице Порошенка залишалося серйозним.

Зараз зустріч триває вже в розширеному форматі. На ній обговорюється проблема виборів на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу і дотримання мінських домовленостей.

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Як повідомлялося, в рамках одноденного робочого візиту до Франції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом і взяв участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

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