Олланд пообіцяв Порошенку, що переговори у "норманському форматі" не затягнуться на ніч
17:23, 02 жовтня 2015Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв президентові України Петру Порошенку, що сьогоднішні переговори у «нормандському форматі» не затягнуться на ніч.
REUTERS
Про це він сказав перед початком двосторонньої зустрічі, передає власний кореспондент УНІАН.
"Я вам гарантую, що ми не проведемо тут ніч", - сказав Олланд.
У відповідь Порошенко сказав: "Рourquoi pas?" («Чому б ні?»).
Президент Франції відповів: "Все залежить від тебе".
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Як повідомляв УНІАН, у Парижі розпочалася зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції та Росії.
Перед цим відбулась двостороння зустріч Порошенка з Олландом у резиденції президента Франції в Єлисейському палаці.
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