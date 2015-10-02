Олланд пообіцяв Порошенку, що переговори у "норманському форматі" не затягнуться на ніч

Про це він сказав перед початком двосторонньої зустрічі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я вам гарантую, що ми не проведемо тут ніч", - сказав Олланд.

У відповідь Порошенко сказав: "Рourquoi pas?" («Чому б ні?»).

Президент Франції відповів: "Все залежить від тебе".

Читайте такожЖурналіст повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" буде короткою

Як повідомляв УНІАН, у Парижі розпочалася зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції та Росії.

Перед цим відбулась двостороння зустріч Порошенка з Олландом у резиденції президента Франції в Єлисейському палаці.