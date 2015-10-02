Доній: Революція на граніті була першою перемогою визвольного руху початку 1990-х років

Про це під час круглого столу в УНІАН заявив співорганізатор Революції на граніті, голова Центру досліджень політичних цінностей, голова мистецького об'єднання "Остання барикада" Олесь Доній.

«Під тиском визвольного руху перелякалась настільки Верховна Рада, що була змушена відставити прем’єра. Він не був важливий для нас, але це був символ здачі, слабкості… Це означало, що комуністична влада впала, а демократичне суспільство переможе… До того часу всі мітинги і демонстрації нічим не закінчувались», - наголосив Доній.

Він також зазначив, що вже за рік після тих подій, «злякавшись керівників студентського руху, який став дуже потужний, впливовий, Верховна Рада прийняла рішення, що студенти не мають права займатись політикою».

«Це було спільно узгоджене рішення… Обидві частини політичної еліти узгодили, що студентські ватажки не мають права займатись політикою… Був піднятий віковий ценз із 21 до 25 років, і ми не могли балотуватись до Верховної Ради. Це було цілеспрямоване рішення Верховної Ради, буквально на два роки, поки студентський рух був популярний», - сказав він.

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Довідка УНІАН. 25 років тому, 2 жовтня 1990 року, розпочалася організована українською молоддю, переважно студентами, Революція на граніті.

Акція протесту тривала по 17 жовтня. Найпомітнішим елементом протестів було студентське голодування на площі Жовтневої революції в Києві.

Акція завершилася підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту: недопущення підписання нового Союзного договору; перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року; повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнаками-українцями винятково на території республіки; націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола.