Порошенко підписав указ про заходи з відзначення 25-ї річниці Студентської революції на граніті

Указ підписано з метою відзначення у жовтні цього року 25-ї річниці проведення у Києві Студентської революції на граніті - масової студентської акції громадянської непокори, спрямованої на захист національних інтересів українського народу, вшанування патріотизму і мужності молоді у відстоюванні своєї громадянської позиції, враховуючи важливе значення цих подій для здобуття Україною Незалежності.

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Порошенко доручив Кабінету міністрів забезпечити здійснення Українським інститутом національної пам'яті інформаційного заходу "Майдан: від Незалежності до свободи", присвяченого 25-й річниці Студентської революції на граніті; наукової конференції, присвяченої подіям Студентської революції на граніті, та публікації за її підсумками протягом 2015-2016 років відповідних матеріалів; за участю громадськості у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури круглих столів, лекцій, бесід та інших просвітницьких заходів, присвячених Студентській революції на граніті, розроблення та поширення у навчальних закладах і закладах культури інформаційно- просвітницьких матеріалів, присвячених цій події.

Уряд має вирішити в установленому порядку питання фінансування заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити проведення на відповідних територіях заходів з відзначення 25-ї річниці Студентської революції на граніті.

Міністерству закордонних справ України належить забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених Студентській революції на граніті, висвітленню її значення у здобутті Україною незалежності, залучивши до цієї роботи представників української громадськості за кордоном.

Міністерство інформаційної політики України разом з Українським інститутом національної пам'яті мають забезпечити розроблення та впровадження для державних засобів масової інформації тематичних інформаційних програм, присвячених 25-й річниці Студентській революції на граніті.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України доручено організувати цикли тематичних радіо- і телепередач, присвячених подіям Студентської революції на граніті, виступи у ЗМІ вчених, політичних та громадських діячів, а також висвітлення в засобах масової інформації заходів з відзначення 25-ї річниці цієї події.