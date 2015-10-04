Геннадій Корбан: Чиновники повинні "ходити" за ветеранами АТО, а не навпаки

Про це заявив голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», кандидат на посаду київського міського голови Геннадій Корбан під час поїздки до Обухова(Київська область), де відбувався збір гуманітарної допомоги для АТО.

Геннадій Корбан висловив обурення тим, що після таких важких втрат української армії влада погоджується на зрадницькі домовленості щодо припинення війни на Донбасі. «Заради чого було Дебальцеве? Заради чого був Іловайськ? Заради того, щоб сепаратисти тепер сиділи в нашому парламенті? – заявив він, коментуючи результати переговорів «Нормандської четвірки» в Парижі. – Сьогодні десь підписують якісь угоди, а хто взагалі вибачиться перед військовим, які втратили руки і ноги, перед сім'ям, які втратили годувальників. Хто їм це компенсує?».

Читайте такожКорбан: Заборона на зброю – це крок до авторитарного суспільстваНа думку політика, потрібно ретельно переглянути бюджет в частині допомоги ветеранам, інвалідам АТО і сім'ям загиблих, і використовувати ці гроші цільовим чином, створивши спеціальні комісії «у всіх міста і селах, де загинули люди». «Цих людей сьогодні ганяють по різних установах, військкоматах, щоб вони брали довідки. Це чиновникимають ходити за цими людьми, а не навпаки. Цим людям необхідно віддати данину, яку їм заборгувала країна».

Він також зазначив, що його команда допомагає армії від самого початку збройного конфлікту через благодійні фонди, зокрема – «Фонд оборони країни». «Ми вважаємо, що в країні потрібно побудувати сильну, професійну, технічно оснащену армію. І нарешті закінчити питання з державою-агресором шляхом професійного знищення сепаратизму на Сході України та перекриття кордону. Потрібно визнати її учасником воєнного конфлікту і вести переговори, як зі стороною конфлікту», – сказав Корбан.