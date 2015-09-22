Тотальна мобілізація призвела до тисяч нерозумних жертв – Корбан

«За такі самі бюджети, які виділяються в Україні сьогодні на армію, цілком можливо найняти іноземну п'ятдесятитисячну приватну армію якихось головорізів, які взагалі не розуміють російською чи українською, щоб їм було морально легше вбивати наших ворогів», – сказав Корбан в інтерв'ю «Главкому».

На його думку, це буде ефективне вкладення коштів. «А куди їх витратив Муженко разом з двома міністрами оборони?» – сказав він, додавши, що пост міністра оборони має обіймати «моральний авторитет» – як лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.

«У міністра оборони має бути головна риса – служити народу», – підкреслив Геннадій Корбан.

При цьому він розкритикував наявну систему мобілізації. «Мобілізація – це велика проблема на місцевому рівні», – сказав Корбан. Він також розповів, що нині в суспільстві патріотизм пішов на спад: «Батьківщина в особі її правителів не дотримала соціальних стандартів перед людьми, які пішли її захищати» і тому мобілізація не має сенсу. «І взагалі мобілізація в тих формах, в яких вона відбувалася, була дуже неефективною і призвела до тисяч нерозумних жертв. Туди (до зони АТО. – Ред.) відправили людей, які ніколи не тримали в руках автомата», – сказав лідер УКРОПу.