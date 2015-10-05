Суд зобов'язав ТВК повторно розглянути документи кандидатів від партії "Відродження" на Одещині

Таке рішення було прийнято в ході засідання суду в неділю, 4 жовтня.

Нагадаємо, що раніше обласна виборча комісія відмовила в реєстрації 27 представникам партії «Відродження», посилаючись на неправильно надані дані при заповненні документів, зокрема, автобіографій. У свою чергу, партія «Відродження» подала до суду позов з вимогою визнати неправомірними дії комісії, скасувати її постанови і зобов'язати зареєструвати своїх кандидатів.

Позов був задоволений частково - заяви та документи потенційних кандидатів від партії «Відродження» будуть розглянуті комісією повторно.

Відповідно до закону про місцеві вибори, помилки і неточності в документах, поданих претендентами в кандидати, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації. Тим не менш, обласна комісія має намір подавати апеляцію на рішення суду.

Як повідомила кандидат в мери Одеси від партії «Відродження» Світлана Фабрикант, повторно Одеська обласна ТВК розгляне документи 27 кандидатів на засіданні у понеділок о 18.00

«Подивимось, як себе поводитиме комісія, чи зможе вона утриматись від політичного замовлення. Будемо сподіватись, що в членів комісії все таки вистачить совісті, і якщо суд зобов’язав і визнав попереднє рішення ТВК неправомірним, вони зареєструють наших кандидатів. Інакше у нас залишається підстава говорити про те, що це –розправа з опозиційною політичною партією. Втім також хочу зазначити, що незалежно від того, яким буде рішення ТВК щодо наших кандидатів, наші вимоги залишаться незмінними. На підставі рішення суду ми вже звернулись до ЦВК із вимогою про розпуск Одеської обласної територіальної виборчої комісії. Вже не перший раз доведено, що вони порушують закон, тому про доцільність складу цієї комісії слід замислитись і ЦВК, яких людей вони делегували представляти їх повноваження», - сказала Світлана Фабрикант.