Портнов заявляє, що навіть укази Ющенка його не зупинять

Призначений урядом в.о. голови Фонду державного майна, народний депутат Андрій ПОРТНОВ (БЮТ) звинувачує Секретаріат Президента в тиску на Службу безпеки України для порушення кримінальної справи відносно нового керівництва Фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПОРТНОВ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Нам нічого не зашкодить провести конкурс по Одеському припортовому заводу. Ні спроби порушити кримінальну справу проти нового керівництва Фонду держмайна, а такі спроби є, слідчі СБУ не виходять з Банкової, і там даються відповідні доручення», - сказав А.ПОРТНОВ.

Призначений урядом в.о. голови ФДМУ також повідомив, що приватизацію ОПЗ намагаються зупинити незаконними рішеннями судів. «Я хочу попередити всіх про те, що якщо наші дії не будуть доведені як незаконні, то ті, хто зараз намагається це робити, за це відповідатимуть», - сказав він.

А.ПОРТНОВ також повідомив, що має намір «стежити за тим, чи не будуть визнані незаконними дії опонентів».

«Нас не зупиняє ні спроба незаконних рішень судів – зараз йде робота щодо їх відміні, – ні протест прокурора, який ми відхилили, ні укази Президента, за якими є рішення Конституційного Суду. Нас не зупиняє ніщо. Ми проводитимемо конкурс щодо залучення інвесторів за будь-якої погоди», - заявив призначений урядом в.о. голови ФДМУ.