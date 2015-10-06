СБУ створила об'єднаний центр зі звільнення полонених і пошуку зниклих безвісти

Про це повідомли УНІАН у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що Центр покликаний вести облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були захоплені терористами або зникли безвісти, координувати їхній пошук, вести переговори та забезпечувати звільнення.

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Служба безпеки запрошує до роботи центру уповноважених представників інших міністерств та відомств, а також громадські, волонтерські і благодійні організації.

З метою налагодження зв’язку з громадянами та ЗМІ при центрі створюється call-центр та окремий прес-підрозділ.

За інформацією щодо своїх рідних, які зникли безвісти, родичі зможуть звернутися як поштою, електронним листом, так і особисто, відвідавши центр за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, 4.