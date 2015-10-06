Рада дозволила місцевій владі в зоні АТО за свій рахунок відновлювати інфраструктуру

За дане рішення проголосувало 265 народних депутатів ЗА необхідних 226.

За інформацією казначейства, обсяг заморожених на казначейських рахунках коштів місцевих бюджетів у Донецькій області становить 2 млрд грн, а в Луганській - близько 1 млрд грн.

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При цьому закон передбачає, що заморожені кошти будуть перераховані до спеціального фонду, з якого у вигляді субвенцій будуть спрямовані місцевим бюджетам.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті України на 2015 рік передбачено виділення 150 млн грн для відновлення інфраструктури Донецької області, зруйнованої в результаті бойових дій.

7 січня в Берліні було підписано спільну заяву між урядом України та федеративним урядом ФРН про надання Україні кредитних гарантій у розмірі 500 млн євро. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, кредит надано на термін до 20 років за дуже низькою відсотковою ставкою, його буде спрямовано на проекти з відновлення інфраструктури зруйнованого війною сходу України.