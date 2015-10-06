Порошенко: Депутатська та суддівська недоторканність гальмують боротьбу з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Антикорупційної ради.

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“Окремо я хотів би сказати щодо того, що і суддів, врешті-решт, почали притягувати до відповідальності. Почала працювати вища комісія суддів, Вища рада юстиції, яка сьогодні дозволяє знімати недоторканність, притягувати суддів до відповідальності. Хоча якщо б Верховна Рада проголосувала мої пропозиції, які вже були підтримані Конституційним судом, включені в порядок денний, щодо зняття депутатської недоторканності та недоторканності суддів, то ця робота була б значно ефективніша”, - підкреслив президент.