Порошенко: Депутатська та суддівська недоторканність гальмують боротьбу з корупцією

15:10, 06 жовтня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко впевнений, що якби парламент вніс зміни до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів та суддів, то покараних корупціонерів було більше.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Антикорупційної ради.

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“Окремо я хотів би сказати щодо того, що і суддів, врешті-решт, почали притягувати до відповідальності. Почала працювати вища комісія суддів, Вища рада юстиції, яка сьогодні дозволяє знімати недоторканність, притягувати суддів до відповідальності. Хоча якщо б Верховна Рада проголосувала мої пропозиції, які вже були підтримані Конституційним судом, включені в порядок денний, щодо зняття депутатської недоторканності та недоторканності суддів, то ця робота була б значно ефективніша”, - підкреслив президент.

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