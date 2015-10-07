Законопроект про вибори в окремих районах Донбасу почнуть готувати після 25 жовтня – нардеп

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Олександр Черненко вважає, що підготовка законопроекту про вибори на окупованих територіях Донбасу почнеться після проведення місцевих виборів 25 жовтня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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"Наше завдання зараз - прийняти якісний закон, прийняти до кінця року, щоб виконати Мінські угоди з української сторони. А вже провести вибори - це буде залежати від виведення військ, перекриття кордону", - сказав депутат.

На думку Черненка, "ми десь після місцевих виборів приступимо до підготовки такого закону".

Він нагадав, що в цьому документі має бути прописана участь у виборах українських партій, адміністрування виборів українськими виборчими комісіями, вільний доступ українських ЗМІ, можливість для голосування переселенців, які виїхали з Донецької та Луганської областей.

Черненко також підкреслив необхідність недопущення до виборів тих людей, які причетні до вчинення тяжких злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі. Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що її учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

6 жовтня ватажки "ЛНР" і "ДНР" перенесли псевдовибори на 2016 рік.