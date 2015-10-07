На Донеччині затримано велику партію ліків для бойовиків

Як йдеться у повідомленні СБУ, водій автомобіля намагався проїхати на тимчасово окуповану терористами "ДНР" територію за межами пункту пропуску.

За оперативною інформацією, велика частина медикаментів адресувалася безпосередньо незаконним збройним формуванням бойовиків, інші планувалося реалізовувати за максимально завищеними цінами місцевим жителям.

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"Загальна вартість вилучених співробітниками спецслужби лікарських засобів складає понад 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності організаторів відправлення вантажу.

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