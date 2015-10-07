МЗС: Амністія на Донбасі можлива, якщо там будуть суди в рамках українського законодавства

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що амністія на Донбасі може відбуватися лише при наявності там прокуратур і судів, які працюють у рамках українського законодавства.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на питання депутатів.

Міністр зазначив, що ідея про імунітет для учасників виборів на Донбасі була ідеєю французької сторони.

"Будь-які тимчасові імунітети від кримінального переслідування нікого не звільнять від повномасштабної амністії", - додав міністр.

Клімкін також підкреслив, що ніякої "списочної" амністії на Донбасі проводитися не буде.

Він зазначив, що амністія є юридичним процесом і вона може відбутися тільки тоді, коли "у нас на місцях будуть повністю органи прокуратури, які знаходяться в межах українського законодавства, та суди, які діють в рамках українського законодавства".

Раніше Павло Клімкін заявив, що винні в обстрілі Маріуполя, Волновахи, катастрофі МН17 та інших злочинах амністії не підлягають.