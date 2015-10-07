МЗС: Амністія на Донбасі можлива, якщо там будуть суди в рамках українського законодавства
Ідея про імунітет від кримінального переслідування для учасників виборів в особливих районах Донбасу була ініціативою Франції.
Київ. 7 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що амністія на Донбасі може відбуватися лише при наявності там прокуратур і судів, які працюють у рамках українського законодавства.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на питання депутатів.
Міністр зазначив, що ідея про імунітет для учасників виборів на Донбасі була ідеєю французької сторони.
"Будь-які тимчасові імунітети від кримінального переслідування нікого не звільнять від повномасштабної амністії", - додав міністр.
Клімкін також підкреслив, що ніякої "списочної" амністії на Донбасі проводитися не буде.
Він зазначив, що амністія є юридичним процесом і вона може відбутися тільки тоді, коли "у нас на місцях будуть повністю органи прокуратури, які знаходяться в межах українського законодавства, та суди, які діють в рамках українського законодавства".
Раніше Павло Клімкін заявив, що винні в обстрілі Маріуполя, Волновахи, катастрофі МН17 та інших злочинах амністії не підлягають.